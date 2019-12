I carabinieri della stazione forestale di Mirabella Eclano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento un 70enne della Valle dell’Ufita, ritenuto responsabile di gestione illecita nonché per combustione illecita di rifiuti pericolosi e non, oltre che per esercizio abusivo di attività commerciale.



Dalle verifiche emergeva infatti che l'uomo esercitava l’attività di molitura di olive in una struttura da diversi anni in curatela fallimentare, senza alcuna autorizzazione all’accesso né all’esercizio dell’attività commerciale. © RIPRODUZIONE RISERVATA