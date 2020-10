Enrico Franza si riprende la fascia tricolore. È il nuovo sindaco di Ariano Irpino, ha prevalso al ballottaggio sul candidato sindaco del centrodestra, Marco La Carità, nettamente.

Un vero plebiscito. Senza che ci sia mai stato durante lo scrutinio dubbio sul risultato finale. Fin dalle prime battute. Alla fine Franza, sostenuto da centrosinistra e M5s, si è consolidato sul 65,9%, raccogliendo 8.249 voti; La Carità, invece, sul 34,1%, fermandosi a 4.266 voti. Poi 156 schede nulle e 78 bianche. Una vittoria schiacciante, inequivocabile, per certi versi annunciata, che mette fine ad una travagliata fase politica cittadina, cominciata nel giugno dello scorso anno allorquando lo stesso Franza, al ballottaggio, riuscì a superare, a sorpresa, l'ex sindaco Domenico Gambacorta del centrodestra, ma senza avere la possibilità di disporre in consiglio comunale di una maggioranza propria. Questa circostanza, l'anatra zoppa, aveva comportato la fine traumatica della consiliatura, durata circa sei mesi, con le dimissioni del sindaco il 7 gennaio scorso e la successiva nomina del Commissario Prefettizio, Silvana D'Agostino. Fu, comunque, in quella occasione che Enrico Franza annunciò di volersi ripresentare come candidato sindaco del centrosinistra per portare avanti ugualmente il progetto politico e amministrativo annunciato alla città, sicuro di poter contare anche su una maggioranza propria in consiglio comunale.

Questo obiettivo è stato pienamente raggiunto. Franza può fare affidamento sul sostegno, oltre al suo, di altri dieci consiglieri: tre del Movimento 5 Stelle (Michela Cardinale, Luca Orsogna e Giambattista Capozzi), tre di Ariano Futura (Pasqualino Molinario, Andrea Melito e Valentina Pietrolà), due dei Democratici per Ariano (Carmine Grasso e Laura Cervinaro) e due del Psi (Veronica Tarantino e Roberto Cardinale). L'opposizione, invece, sarà rappresentata da Marco La Carità, Marcello Luparella, Giovanni La Vita, Emerico Mazza (Moderati per Ariano) Antonio Della Croce (o Ettore Zecchino da definire da parte dell'ufficio centrale elettorale) e Daniele Tiso (SiAmoAriano).

Al turno di ballottaggio si è arrivati perché nessuno dei quattro candidati sindaco è riuscito a conseguire il 50% più uno dei consensi. Franza si era fermato al 39,9%, La Carità al 29,4%, Luparella (Patto Civico) al 20% e La Vita (altro centrosinistra) al 10%. Si temeva che al turno di ballottaggio, non essendoci stati apparentamenti o intese politiche ufficiali, si potesse registrare un forte astensionismo. In realtà a votare è andato il 61,11% del corpo elettorale, pari a 12.749 elettori, rispetto al 70,08% del primo turno, pari a 14.620 elettori. Insomma, un dato in linea con i precedenti.



Piuttosto, impressiona il risultato finale. Marco La Carità ha raccolto meno voti del primo turno (oltre mille), mentre Enrico Franza molti voti in più, oltre duemila. Questo conferma che La Carità solo se fosse riuscito ad apparentarsi con il Patto Civico avrebbe potuto sperare in un risultato migliore. Al contrario Franza, decidendo subito di non apparentarsi con alcuno, ha recuperato sia dal fronte del centrosinistra che aveva votato per Giovanni La Vita e sia dalle liste del Patto Civico. Ma non solo. Evidentemente si è chiuso il discorso avviato lo scorso anno, quando la città lo aveva già eletto sindaco. Adesso la delega a governare è piena. Tocca a lui dimostrare di essere all'altezza della situazione nel momento in cui si dovranno gestire importanti risorse derivanti dai Recovery Fund e provvidenze per le ex zone rosse. Senza dimenticare gli impegni assunti per la Zes e la zona franca urbana, per il traffico interno, le opere pubbliche, l'aiuto alle fasce deboli, ai giovani. Si apre indubbiamente una pagina nuova per la città. Franza ha più volte indicato l'avvio di una strategia nuova da parte della città: fare rete con i comuni limitrofi per realizzare i progetti previsti per l'Area Vasta e per la stazione Hirpinia. Sapendo bene che prima di tutto va rimessa in moto la macchina amministrativa, costretta ad essere poco efficiente per le vistose carenze di organico. In un momento in cui la città ha bisogno di più tecnici, esperti e bravi operatori telematici.

