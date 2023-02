Fratricidio Della Vecchia, riduzione della condanna in appello. Dai 5 anni e 4 mesi inflitti in primo grado dal tribunale di Avellino a Marco Della Vecchia - fratello della vittima - la condanna è stata ridotta a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni per omicidio preterintenzionale.



A stabilirlo i giudici della IV sezione della Corte di Appello di Napoli, al termine del processo di secondo grado. I difensori di Marco Della Vecchia l'avvocato Generoso Pagliarulo e Michele Manzella hanno ottenuto anche l'immediata scarcerazione dell'imputato, sottoposto fino a ieri agli arresti domiciliari. In primo grado il gup Marcello Rotondi al termine del giudizio abbreviato condizionato aveva condannato Marco Della Vecchia a cinque anni e quattro mesi di reclusione per l'omicidio del fratello Antonello.

Il pubblico ministero Teresa Venezia al termine della sua requisitoria aveva chiesto dieci anni di reclusione per il 33enne. I fatti si svolsero nella notte tra il 4 e 5 ottobre del 2020 in contrada Procisa Vecchia, nel comune di Lioni, dove Antonello Della Vecchia, trentenne, perse la vita dissanguato. Il litigio tra Antonello e il fratello Marco, due anni più grande di lui, avvenne al rientro a casa, verso le quattro del mattino, nella cucina dell'abitazione familiare.

Tra i due scoppiò un litigio - come lo stesso Marco raccontò al pubblico ministero Venezia - Antonello sferrò, per futili motivi, tre pugni al fratello maggiore per poi avventarsi contro di lui con un coltello. Nella colluttazione, come ricostruì l'indagato, Antonello sarebbe scivolato, rimanendo ferito a morte. L'indagato raccontò e di aver subito assistito il fratello e chiamato i soccorsi, ma il fratello minore morì al nosocomio di Sant'Angelo dei Lombardi.