Frigento, casa a fuoco: 80enne trovato semicarbonizzato

Tragedia questa mattina a Frigento. Un anziano è rimasto ucciso nell'incendio della sua casa. Ma l'episodio non è ancora del tutto chiaro. Il corpo dell'uomo era semicarbonizzato. I carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti l’abitazione di Frigento, dove l'80enne è stato trovato morto nella sua camera da letto. Sul posto anche personale del 118 e i vigili del fuoco, oltre al medico legale. Le indagini dei militari dell'Arma sono in corso per cercare di fare piena luce sul dramma.