Frigento, incidente sulle strade irpine: anziano in ospedale

Fine settimana di problemi sulle strade della provincia di Avellino. Ancora un incidente sulle arterie irpine. Nel tardo pomeriggio, a Frigento, per cause in corso accertamento, una auto condotta da un 76enne di Sturno, si è ribaltata. L'anziano è stato soccorso e trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.

Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Grottaminarda per mettere in sicurezza il veicolo e la zona.