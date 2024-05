Frigento, maltratta moglie e figli: 40enne allontanato da casa

Violenze e maltrattamenti ai danni di moglie e figli, allontanato un 40enne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della Stazione di Frigento hanno dato esecuzione alla misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini sono scattate dopo la segnalazione delle violenze che l’uomo avrebbe messo in atto nei confronti dei familiari. Disperati dal clima di paura in cui erano costretti a vivere, hanno chiesto aiuto ai carabinieri. La moglie e i due figli hanno trovato una nuova sistemazione.