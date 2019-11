I carabinieri della stazione di Avella hanno denunciato una 60enne responsabile di detenzione illegale di un fucile ereditato e non denunciato alla stazione dei carabinieri nonché di una doppietta di cui non era in grado di documentarne la legittima provenienza.



Le armi sono state sottoposte a sequestro e per la 60enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino sia per l’omessa comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza della detenzione di armi comuni da sparo sia per il reato di ricettazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA