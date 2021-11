Fucile rubato in casa, padre e figlio sorpresi dai carabinieri

Fucile rubato in casa, sono stati denunciati padre e figlio. I carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno deferito un 60enne ed il figlio 30enne, ritenuti responsabili dei reati di omessa custodia di armi, detenzione illegale di armi e ricettazione. I militari hanno accertato che il 30enne custodiva illegalmente il fucile di suo padre. Inoltre, nel corso del controllo gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto (abilmente occultato nel sottofondo di un biliardino) un fucile rubato circa 9 anni fa in provincia di Perugia. Alla luce delle evidenze emerse, padre e figlio sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Entrambe le armi sono state sottoposte a sequestro.

