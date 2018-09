Venerdì 14 Settembre 2018, 17:45

Fucili in casa detenuti illegalmente. Un uomo di Mercogliano è stato scoperto e denunciato dai carabinieri che hanno predisposto una specifica attività di controllo. Nel corso delle verifiche, è stato trovato in possesso di due fucili senza le necessarie autorizzazioni. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.