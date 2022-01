Fucili, pistole e munizioni in casa e in auto senza licenza: denunce

Armi e munizioni in casa e auto ma senza licenza, finiscono nei guai. I Carabinieri delle Stazioni di Ospedaletto d’Alpinolo e Pratola Serra, all’esito di un servizio svolto congiuntamente a Guardie Venatorie locali, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 40enne e un 60enne di Tufo, ritenuti responsabili di varie violazioni in materia di armi.

I due, sottoposti a controllo, avevano nelle rispettive autovetture un fucile da caccia, sebbene il 60enne non fosse in possesso di licenza di caccia e il 40enne l’avesse scaduta. Dalle successive verifiche è emerso altresì che i due detenevano nelle rispettive abitazioni svariate armi e munizioni (alcune non denunciate), omettendo di adottare le dovute cautele per la loro custodia. L’attività ha portato complessivamente al sequestro penale di due pistole, dieci fucili, una carabina ad aria compressa, una daga, due pugnali e circa 250 cartucce di vario tipo e calibro.