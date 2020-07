Fuga di gas, esplosione in un'abitazione di Montemiletto. Due persone sono rimaste ferite. Verso le 17, con molta probabilità a causa del malfunzionanento di una cucina a gas, si è verificata un'esplosione in un’abitazione di Montemiletto, in località Montaperto. Due i feriti. Sono stati trasportati dal 118 all'ospedale "Moscati" di Avellino. Hanno riportato ferite e ustioni su varie parti del corpo. Tempestivo l'intervento sul posto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e delle forze dell’ordine. Choc in paese per l'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA