Fuga di gas ed esplosione, donna ustionata: è grave

Una donna di Mercogliano è rimasta gravemente ferita nell'esplosione causata da una fuga di gas. La signora ha riportato ustioni sul 70% del corpo. L'incidente è avvenuto mentre era impegnata nella produzione casalinga di conserve di pomodoro. I fatti so sono verificati in un locale attiguo all'abitazione. La deflagrazione, dovuta a una fuga di gas da una bombola di gpl, l'ha travolta in pieno. Immediatamente soccorsa dal 118, è stata poi trasferita in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati di Bari. Indagano i carabinieri per ricostruire l'accaduto.