Fuga spericolata in autostrada, coppia di pusher presa dopo inseguimento

Spericolata fuga coppia a bordo di un suv lungo l’autostrada Napoli-Canosa. I due (lui 36enne di Montoro, lei 35enne di Baronissi) avevano in auto della droga e per questo non si erano fermati all’alt dei militari. Durante un servizio di controllo del territorio, la pattuglia della Sezione Radiomobile ha intimato lo stop al conducente dell’auto presa a noleggio, in transito sulla Statale 7 Bis - Variante Est. Ma l’automobilista anziché fermarsi ha ingranato la marcia ed è fuggito via, creando anche situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada. Il suv ha quindi imboccato a forte velocità l’autostrada in direzione Benevento. Ma dopo pochi chilometri i carabinieri sono riusciti a fermare il veicolo con la coppia a bordo. Nel corso della perquisizione i due sono stati trovati in possesso di circa 15 grammi di cocaina e 5 grammi di crack nonché 720 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino i due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.