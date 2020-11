Fuggono dal ristorante senza pagare il conto, nei guai 7 napoletani

Fuggono dal ristorante senza pagare il conto, presi sette napoletani in trasferta in Irpinia. Sono stati denunciati dai carabinieri perchè responsabili del reato di insolvenza fraudolenta. I sette (4 uomini e tre donne), dopo aver mangiato e bevuto in un locale di Monteforte Irpino, hanno di non pagare. Avrebbero dovuto spendere circa 250 euro e invece hanno tentato la carta della fuga. Al termine della serata, approfittando della distrazione del proprietario del ristorante e dei camerieri, si sono dileguati. Il ristoratore pero non si è perso d’animo e ha denunciato l’accaduto alla locale stazione dei carabinieri. All’esito di un’attività d’indagine, grazie anche alle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, i militari sono risaliti all’identificazione dei componenti della comitiva, tutti della provincia di Napoli e di età compresa tra i 17 e i 60 anni.

