È un dolore dignitoso, composto, quello dei fratelli e delle sorelle di Edoardo Cantù, 83 anni, e Silvana Fuina, 64 anni, deceduti insieme una settimana fa in uno schianto stradale lungo il raccordo autostradale Castel del Lago- Benevento. La coppia stava rincasando a Sant’Angelo alll’Esca, il piccolo borgo del Medio Calore, dove viveva da alcuni anni. Un destino beffardo ha unito Edoardo, cavaliere dell’ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme originario di Bergamo, e Silvana, napoletana di nascita irpina d’adozione, dama dello stesso ordine del coniuge e catechista in parrocchia, in vita e in morte.

APPROFONDIMENTI Mugnano del Cardinale, due arresti oggi: in casa un chilo di droga Dramma a Montoro, donna trovata morta in casa A piedi in autostrada, Borrelli denuncia sui social: «Dopo l'avaria del bus Air Campania»

Lo ha ricordato durante l’omelia funebre, ieri pomeriggio, nel santuario di San Michele Arcangelo, il parroco ottuagenario, don Ciriaco Rabattino Vozella. Il religioso ha trattenuto a stento le lacrime. Edoardo e Silvana si erano subito integrati nella comunità. Si prodigavano senza risparmio in favore degli indigenti e del paese e del comprensorio. Si muovevano spesso a bordo di una Opel Corsa intestata alla Onlus di Mercogliano, ‘Golden Boys’.

Tutti a Sant’Angelo all’Esca, sindaco in testa, hanno preso parte alla cerimonia funebre. Tutti li hanno ricordati e pianti. «E’ impossibile non farlo», ha esclamato Attilio Iannuzzo, il primo cittadino santangiolese. Ognuno conserva un aneddoto della coppia votata al prossimo, al volontariato, agli ultimi. Don Ciriaco poi si è avvalso negli ultimi anni della preziosa collaborazione di Silvana Fuina nella preparazione dei bambini che si apprestano a ricevere il sacramento della prima comunione. «Sono stati cavalieri del Santo Sepolcro- esclama il parroco dall’altare- adesso sono gli angeli della nostra comunità».

Le salme sono state riconsegnate ai familiari solo poche ore prima della celebrazione del rito funebre dopo essere state sottoposte ad autopsia come disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento. Un impatto violentissimo e fatale per Edoardo (sbalzato fuori dall’abitacolo dell’utilitaria ) e Silvana.

Gli eredi della coppia perita nel sinistro stradale sono assistiti dall’avvocato Augusto Guerriero che domani dovrebbe avere ulteriori dettagli circa la perizia autoptica effettuata venerdì mattina dal medico legale Francesco La Sala nella morgue dell’ospedale San Pio di Benevento. Sempre il legale delle famiglie Cantù - Fuina nei giorni scorsi è stato anche nella caserma della Polstrada di Benevento per acquisire ulteriori elementi sulla dinamica, ancora poco chiara, della ennesima sciagura su strada costata la vita ai cavalieri Edoardo e Silvana.