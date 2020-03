Una nuova fune traente per la Funicolare di Montevergine. Dopo 15 anni dall'ultimo intervento è tempo di provvedere alla sostituzione di quella che è parte fondamentale dell'impianto di risalita di Mercogliano, il cuore del sistema che dà vita al classico movimento va e vieni per lo spostamento delle vetture.

Ad un primo esame condotto nell'ambito delle operazioni della manutenzione annuale cui viene sottoposta la funicolare, sono emersi alcuni punti di rottura ed ammaccature dovute alla normale usura nel tempo. E considerando che si avvicina ormai il periodo in cui le corse si moltiplicheranno, il management dell'Air ha ritenuto opportuno correre ai ripari.

LEGGI ANCHE Montevergine, la carica dei 5mila affolla la Candelora «crocevia dei diritti»

L'attuale fune che garantisce il funzionamento della funicolare, d'altronde, è in uso dal 2005, un tempo abbastanza lungo da farne immaginare, di qui a breve la sostituzione. Ecco perchè, già sul finire dello scorso anno, si era deciso di avviare l'iter per la fornitura della fune, rivolgendosi ad alcune delle aziende specializzate presenti in Italia. «In effetti assicura il direttore di esercizio, Carmine Alvino - la durata di una fune è di circa venti anni. Come ogni anno, qualche settimana fa è stato effettuato l'esame magneto-induttivo e siamo in attesa dei dati definitivi dell'analisi. Abbiamo semplicemente pensato di anticipare i tempi e di provvedere ad avviare l'iter amministrativo per la fornitura della fune, in modo da farci trovare pronti per l'intervento di manutenzione». I risultati definitivi dell'esame magneto-induttivo saranno resi noti tra una settimana circa. Nel frattempo, l'amministratore unico dell'Air, Alberto De Sio, ha autorizzato l'acquisto della bobina. A fornirla, ad un costo di poco superiore ai 55mila euro, sarà la ditta Teufelberger-Radaelli di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, specializzata nella produzione di funi traenti.



LEGGI ANCHE

«Dai dati che emergeranno dagli esami comprenderemo se sarà il caso di intervenire prima della messa in esercizio estiva, quando la frequenza è maggiore, ovvero se si potrà procedere con l'intervento di manutenzione il prossimo autunno, quando terminerà il periodo di maggiore affluenza. L'obiettivo è quello di evitare uno stop al servizio ed approfittare del periodo di inattività per avviare i lavori». Si tratta di un intervento che avrà una durata stimata di circa una settimana. Attualmente, l'impianto che ascende al Santuario di Montevergine è in funzione solo nel fine settimana, con corse dalle 8.15 alle 14 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Negli altri giorni, il servizio è assicurato a chiamata, vale a dire su prenotazione da parte di gruppi organizzati. Da maggio, poi, come ogni anno, entrerà in vigore l'orario estivo, con corse da e verso Mercogliano anche nei giorni feriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA