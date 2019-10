CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Ottobre 2019, 09:13

Furbetti del cartellino, acquisite in aula le dichiarazioni, rese ad inizio inchiesta, dell'ex commissario straordinario dell'Asl, Mario Ferrante e di due dipendenti. Ieri mattina dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Avellino, Pierpaolo Calabrese, sono stato trasferite nel fascicolo del dibattimento, con il consenso dei legali degli imputati, le «sommarie informazioni» rese dall'ex commissario, oggi manager dell'ospedale di Benevento, e di due funzionari dell'Azienda sanitaria, nel corso delle indagini. Tra i passaggi fondamentali della dichiarazione resa dall'ex commissario Ferrante, il ruolo ricoperto dallo stesso negli uffici di via degli Imbimbo e le eventuali inadempienze riscontrate nel periodo oggetto di indagine. Al centro dell'udienza di ieri, inoltre, anche le modalità di acquisizione delle presenze sul luogo di lavoro dei dipendenti. A chiarirlo proprio la testimonianza resa dal dipendente Alifano, il quale ha precisato che la rilevazione delle presenze dei medici specialisti avveniva attraverso modelli cartacei, in particolare il modello 415. Solo successivamente fu introdotto il badge marcatempo.