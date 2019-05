CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 12:00

Furbetti del ticket: l'Asl di Avellino batte cassa. Ma le associazioni dei consumatori e i sindacati dei pensionati insorgono: «Le contestazioni - dicono - sono illegittime perché poco chiare». Stando agli accertamenti eseguiti dal ministero dell'Economia e delle finanze (Mef), trasmessi poi all'ente di via Degli Imbimbo, sarebbero comunque quasi 6mila gli utenti che nel 2014 avrebbero presentato false attestazioni Isee ottenendo l'esenzione totale o parziale del ticket per usufruire di prestazioni sanitarie e di farmaci. Le richieste di pagamento, dai 2 ai 1000 euro recapitate tramite raccomandata, sarebbero però poco comprensibili. Circostanza contestata dai responsabili provinciali di Federconsumatori, Adoc, Uil Pensionati e Spi Cgil. «In queste missive denunciano Fiorentino Lieto, Gianluca De Cunzo, Antonio Zagari e Dario Meninno - è genericamente comunicato che in base a presunte verifiche effettuate dal sistema tessera sanitaria (Sts), su banche dati dell'Agenzia delle entrate, ministero del Lavoro e Inps, la posizione reddituale-occupazionale per l'anno 2014, su redditi 2013, non coincide con quella autocertificata, relativa al codice di esenzione e viene pertanto diffidato a pagare le somme contestate entro la fine di questo mese».