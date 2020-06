Un furgone ha preso fuoco mentre percorreva via Nazionale nel territorio del Comune di Monteforte Irpino. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. Il rogo si è sviluppato in pochissimo tempo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Le fiamme che avvolgevano il veicolo sono state spente. Il mezzo è andato distrutto. L'intera area è stata messa in sicurezza dai caschi rossi. Paura anche per i residenti di questa zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA