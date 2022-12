Raffiche di furti nella Valle del Sabato e nel Mandamento Baianese. I ladri hanno preso di mira le abitazioni di Santo Stefano del Sole, Sirignano e Quadrelle. Rubati oggetti preziosi e contanti. I furti si sono concentrati nella prima serata dell'altro ieri. A denunciarli sono stati i proprietari quando sono rientrati e hanno trovato la casa svaligiata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri del Comando provinciale. Ci sono state anche delle segnalazioni da parte dei cittadini per tentativi di furto, anche nei paesi limitrofi. I raid sono stati messi a segno quasi contemporaneamente poco prima delle 20. A Santo Stefano del Sole i malviventi hanno puntato a una palazzina in località Toppola. Due gli appartamenti visitati dai ladri. Al momento del raid i proprietari non erano in casa. Ignoti hanno forzato gli infissi (sono stati trovati i segni dell'effrazione a finestre e balconi) poi si sono intrufolati all'interno delle abitazioni. In pochi minuti hanno fatto razzia di contanti, oro e altri oggetti di valore. Quindi sono fuggiti via senza lasciare traccia. Brutta sorpresa per i proprietari quando sono rincasati. Le stanze erano state messe a soqquadro. I malviventi hanno rovistato dappertutto. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della Compagnia di Solofra.

Una pattuglia di militari è intervenuta per eseguire i rilievi e raccogliere elementi utili alle indagini. Medesima situazione si è verificata anche a Sirignano e a Quadrelle. Alcune abitazioni delle periferie sono state visitate con la stessa modalità di azione. In altre i colpi sono falliti perché gli abitanti si sono accorti della presenza sospetta di persone. Pattuglie di militari della Compagnia di Baiano stanno setacciando la zona. Ad agire con molta probabilità sono bande di ladri. Da alcuni giorni si stanno verificando diversi furti un po' dappertutto sul territorio provinciale. Tre giorni fa a Montefredane una serie di colpi ha interessato la comunità locale.