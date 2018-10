Venerdì 26 Ottobre 2018, 20:42

Furto nella zona industriale di Tufo. I ladri hanno portato via da alcuni opifici utensili e denaro contante. A Montecalvo Irpino, invece, sono stati bloccati dai carabinieri due trentenni di Ariano Irpino, con precedenti specifici, che si aggiravano di notte tra le abitazioni. All'esito della perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e di 600 euro in contanti. Entrambi sono stati denunciati.