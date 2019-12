Hanno inviato una lettera al prefetto Paola Spena con 111 firme per chiedere aiuto. «Rompiamo l'assedio», è il nome scelto dai residenti di contrada Cesine alla periferia del capoluogo che si sono costituiti in comitato per cercare di contrastare il fenomeno dei furti nelle abitazioni. Un nome eloquente per sottolineare la condizione che stanno vivendo da settimane. Ormai non si contano più i raid dei ladri nelle case di questa parte di Avellino a tutte le ore del giorno. Una situazione insostenibile che ha spinto il nutrito gruppo di abitanti a inviare la missiva al prefetto. Un allarme che si aggiunge a quello di altre zone della città e della Valle del Sabato, nel mirino delle bande di ladri dallo scorso mese di ottobre. Nel frattempo, il comitato si è organizzato per controllare l'area. «Ma non chiamatele ronde», tengono a precisare. Questi cittadini avellinesi sono esasperati: «Da diverse settimane la nostra zona, contrada Cesine, dove ci sono circa sessanta nuclei abitativi, vive una situazione quotidiana paradossale per i ripetuti furti nelle abitazioni. Segnalazioni continue che non ci fanno più vivere serenamente. Esagerato? Difficile far comprendere la sensazione di assedio che viviamo. Un esempio? Potremo citare il bollettino già noto alle forze dell'ordine con le visite forzate alle nostre case. Ci hanno provato anche alla vigilia di Natale. Nascoste in campagna, più persone, incappucciate e con torce, hanno perlustrato il territorio cercando di entrare di nuovo nelle nostre case. Prima dei tradizionali cenoni, puntando evidentemente sulla sorpresa e sulle case lasciate incustodite per le ultime urgenti spese. Certo, sul posto dopo le nostre segnalazioni sono giunte due pattuglie dei carabinieri». I residenti temono anche altre conseguenze.

«Un disagio insostenibile evidenziano nella lettera - Per la preoccupazione verso i nostri i figli, le persone più anziane, verso quelle cose che sentiamo come nostre, gli affetti, i ricordi e le nostre terre. Furti e visite non gradite sono avvenute nelle ultime ore a Bellizzi e in altre contrade vicine». «Ma si può vivere così? domandano - Sono settimane che si ripetono le incursioni. Ormai non più notturne, anche di giorno. Con una sfrontatezza e sicurezza davvero non più sopportabile. Non nascondiamo che stiamo controllando il territorio. Ma, per cortesia, non chiamatele ronde. Perché non siamo nel far West e non vogliamo vivere in un contesto che ci riporterebbe indietro di decenni». Poi non trattengono l'amarezza per la risposta che c'è stata a seguito della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in Prefettura per affrontare proprio il tema dei furti nelle case nell'hinterland avellinese: «Ci aspettavamo, per la verità, qualcosa in più dal recente summit sulla sicurezza». Non solo. Avrebbero voluto che a quel tavolo ci fosse anche la questione riguardante le periferie cittadine. «Per questo le chiediamo un incontro con una piccola delegazione della contrada per sollecitare alcuni interventi pratici ed urgenti per la tutela del territorio e delle comunità», è la sollecitazione del comitato. «Quando abbiamo organizzato l'incontro tra i residenti della contrada rivelano - si sono unite altre persone di contrade vicine alla nostra. Sempre della città di Avellino. Ci rendiamo conto delle difficoltà operative per la mancanza di uomini e mezzi, ma siamo sicuri di poter in qualche modo contribuire cercando di segnalare alcune soluzioni possibili anche grazie a nuovi strumenti digitali che consentirebbero di creare reti condivise e videosorveglianza diffusa sul territorio». Il gruppo di residenti confida nella sensibilità del prefetto Spena, nella convinzione che sia già consapevole del disagio sociale causato dal fenomeno dei furti nelle abitazioni. Un'escalation che non fa dormire centinaia di famiglie di Avellino e dei comuni dell'hinterland.

