Furti in casa in Irpinia, la banda del trapano colpisce ancora

I ladri della banda del trapano in azione a Torelli di Mercogliano. Tre colpi sono stati messi a segno nella stessa serata nella frazione del comune alle falde di Montevergine. Un quarto raid è fallito perché i proprietari si sono accorti di quanto stava avvenendo.

Nel mirino sono finite alcune abitazioni. I ladri hanno usato un trapano silenziato per praticare un foro negli infissi delle case. Hanno portato via oro, gioielli e denaro contante. Poi si sono dati alla fuga nelle campagne, probabilmente per raggiungere la vicina autostrada. Con la stessa tecnica sono stati commessi altri furti identici tra Avellino e hinterland.