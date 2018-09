Giovedì 27 Settembre 2018, 13:35

Furti in casa anche in presenza dei proprietari. Arrestati due serbi componenti di una pericolosa banda specializzata. Sono stati catturati dopo un inseguimento dal casello di Avellino Est fino a Torrette di Mercogliano. Viaggiavano a bordo di un'Audi con altri tre complici che sono riusciti a fuggire. Le manette sono scattate grazie a un'operazione congiunta di carabinieri e polizia. Le indagini continuano e non sono esclusi sviluppi. Solo ieri hanno messo a segno cinque colpi tra Irpinia e Sannio.