Venerdì 23 Agosto 2019, 22:40

Presa la banda dell'Est dedita ai furti nelle abitazioni. Sono stati individuati e bloccati a bordo di un'auto di grossa cilindrata e con targa straniera alla periferia di Avellino. A fermarli gli agenti della Sezione Volanti della Questura. Nel corso della perquisizione, a bordo del veicolo sono stati trovati attrezzi utili per lo scasso, oltre a guanti in lattice e sacchi per caricare la refurtiva. Nei guai due rumeni e un bulgaro. Sono stati condotti in Questura per l'identificazione. Per loro denuncia e foglio di via. Con molta probabilità si tratta degli autori dei raid compiuti nelle case della periferia di Avellino, tra cui Bellizzi Irpino e contrada Cesine, nelle scorse settimane. Indagini in corso.