Ammonta a circa trentamila euro il bottino del furto ai danni dell'hotel de la Ville di Avellino.

Le indagini vanno avanti per cercare di risalire ai ladri che hanno messo a segno il colpo. Le incursioni dei malviventi nel capoluogo non si fermano.

Sono stati commessi altri colpi in città. In un appartamento di via Di Guglielmo sono stati rubati soldi e gioielli.

In via Ferrante, invece, è stata rubata una Jeep Compass. Dal capoluogo al resto della provincia, la musica non cambia. I furti sono ormai all'ordine del giorno e generano notevole apprensione tra le persone.

Per il raid alla nota struttura alberghiera cittadina, sta indagando la polizia. Sono intervenuti sul posto, oltre agli agenti della Sezione Volanti, gli esperti della Scientifica che hanno effettuato una serie di rilievi alla ricerca di tracce utili per risalire all'identità degli autori. I ladri sono entrati nel deposito dell'hotel forzando una porta tagliafuoco, su un lato poco illuminato dell'edificio.

Una volta dentro, hanno rubato posate e altri oggetti in argento e tovagliato di pregio. Dalla parte di edificio dalla quale sono entrati i malviventi pare non ci siano telecamere di videosorveglianza. In ogni caso, sono al vaglio le immagini di altri impianti che si trovano a ridosso dell'hotel. Sono stati alcuni addetti ad accorgersi del furto, quando hanno visto la porta forzata. Di qui, è scattato l'allarme alle forze dell'ordine. La polizia ha già raccolto una serie di importanti elementi.

Dopo il furto compiuto in un appartamento di un'anziana in via Tagliamento, i soliti ignoti hanno svaligiato un'altra abitazione a pochi passi. Sono riusciti a entrare, infatti, in una casa di via Di Guglielmo (traversa di via Tagliamento), portando via oggetti preziosi. Anche in questo caso hanno agito in un appartamento di un palazzo della zona.

Appena 24 ore prima, i malviventi avevano fatto irruzione nell'abitazione di un'anziana, approfittando dell'assenza. Quando la signora è rientrata in casa ha trovato tutto a soqquadro. Indaga la polizia per entrambi i fatti.

Gli agenti hanno raccolto informazioni tra i condomini per verificare se abbiano notato presenze sospette. Sempre in città, durante la notte è stata rubata una Jeep Compass parcheggiata nei pressi di uno stabile di via Ferrante. Quando la proprietaria è scesa da casa per salire in auto, ha avuto la brutta sorpresa. Immediata la denuncia alla Questura.

Da giorni si stanno registrando furti di auto tra Avellino e hinterland, ma anche di pezzi di carrozzeria delle macchine. Nelle settimane scorse, invece, era stata fatta razzia di catalizzatori tagliati dagli impianti di scarico delle vetture in sosta. I ladri agivano in maniera fulminea tagliando con flex a batteria il costoso pezzo, poi rivenduto sul mercato nero. Ancora in allerta le comunità dei paesi dell'hinterland avellinese. Segnalazioni di presenze sospette tra Aiello del Sabato e Cesinali. La gente del posto da oltre quindici giorni sta facendo i conti con le incursioni di bande di ladri che hanno messo a segno una serie di raid. Altri, fortunatamente, sono falliti. I carabinieri della Compagnia di Solofra hanno potenziato i controlli per cercare di mitigare il fenomeno. Verifiche serrate anche da parte degli agenti delle polizie municipali. Problemi dello stesso genere, inoltre, tra San Michele di Serino e Santo Stefano del Sole. Nella serata dell'altro ieri ci sono stati movimenti nella zona di via Felloniche a San Michele. I ladri hanno provato ad entrare in alcune case, ma senza riuscirci. Molti dei residenti di questi comuni sono costretti a restare nelle abitazioni nelle ore pomeridiane e serali, quando i malviventi entrano in azione con il favore del buio.