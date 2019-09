Furto all'interno della sede del Comune di Montella, in provincia di Avellino, rubati i soldi contenuti in una cassaforte, circa 3 mila euro, e alcune carte di identità. I malviventi si sono introdotti approfittando di una impalcatura montata davanti al Comune per alcuni interventi sulla facciata.

Mercoledì 4 Settembre 2019, 14:49

