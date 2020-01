A Montesarchio, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato B.L., un 33enne di Roccabascerana, della provincia di Avellino, già noto ai militari per i suoi trascorsi penali, grazie alla tempestiva chiamata della vittima. Infatti, a seguito della denuncia al 112 di un cittadino di San Martino Valle Caudina del furto della propria autovettura, una Fiat Panda, avvenuto lungo la strada Statale Appia, in territorio di Roccabascerana, la Centrale Operativa ha allertato tutte le pattuglie gravitanti in zona, seguendo le indicazioni del denunciante che aveva visto il proprio veicolo prendere la direzione verso Montesarchio.



Il personale di un'autoradio nucleo Radiomobile è riuscito ad intercettare l'auto rubata poco prima e si è messa all'inseguimento riuscendo, dopo qualche chilometro lungo la stessa statale, a bloccare il veicolo e, dopo una fuga a piedi, anche il conducente, approfittando anche del fatto che l'uomo, a causa della velocità, aveva perso il controllo andando a sbattere contro un muro che costeggiava la carreggiata. I militari, pertanto, dopo gli opportuni accertamenti hanno identificato e arrestato l'autore e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, lo hanno accompagnato presso la sua abitazione a Roccabascerana in regime di detenzione domiciliare, mentre l'autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.