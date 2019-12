Furto aggravato: è questa l'accusa che ha portato all'arresto di un trentenne di origini gambiane. I fatti sono accaduti questa notte a Serino, in provincia di Avellino, quando alcuni cittadini hanno visto il ragazzo armeggiare all'interno di un'auto in sosta e hanno contattato il «112».



Sul posto sono intervenute le pattuglie della stazione locale e di quella di Solofra, riuscendo a bloccare il giovane alla guida dell'utilitaria appena rubata. Condotto in Caserma, è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire dinnanzi al Tribunale per il rito direttissimo. Nella mattinata odierna la citata Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto del trentenne che è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. L'autovettura è stata restituita al legittimo proprietario. © RIPRODUZIONE RISERVATA