Furto nel canile di Atripalda, i ladri rubano le crocchette

Rubate le crocchette dei cani nel canile di Atripalda. Il raid è stato compiuto nella struttura del comune alle porte di Avellino.

I ladri hanno portato via 25 sacchi di crocchette per sfamare gli amici a quattro zampe. Indagano i carabinieri per cercare i responsabili di questo furto.

Subito è scattato il sostegno ai volontari che si occupano della gestione del canile, per supportarli nell’acquisto del cibo. In tanti si sono fatti avanti quando sono venuti a conoscenza dell’insolito colpo dei ladri.