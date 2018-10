Lunedì 8 Ottobre 2018, 13:52

Furto aggravato è il reato di cui dovranno rispondere due giovani donne denunciate dai carabinieri della stazione di Atripalda. La pattuglia è intervenuta presso un noto esercizio commerciale della città, dove gli addetti avevano segnalato la presenza di due donne che stavano tentando di rubare alcuni costosi capi di abbigliamento. I capi di note griffe erano stati nascosti nelle loro borse per eludere i controlli all’uscita del negozio. Immediatamente intervenuti, i militari hanno bloccato e identificato le due donne provenienti dalla provincia di Salerno. Per loro è scattata la denuncia e il foglio di via obbligatorio.