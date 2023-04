Furto in casa di un noto professionista residente a Montella, rubate 2 auto, gioielli e argenteria per un valore di 150mila euro. I ladri sono entrati di notte a casa del medico Enrico De Simone, un ex primario della Terapia del dolore all'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, mentre lui e la moglie dormivano. I malviventi sono penetrati all' interno da un balcone al primo piano della palazzina e lì hanno agito indisturbati, trafugando tutto quello che hanno trovato, mentre il medico e sua moglie dormivano in mansarda. Indagini in corso.

