«È al piano di sopra. Anzi scusi, ho detto più di quanto dovevo. Lo metteremo al sicuro. Non è stato esposto perchè non ci fu tempo in quella giornata. Si tratta della tradizionale esposizione de volto della Madonna per la Sua festa solenne».«No perché non era certo nella teca che è stata violata».«Ma non c'è niente di cui preoccuparsi, teniamo molto ai preziosi, perché sono simboli di una fede viva».«Non posso rivelare dove teniamo i nostri preziosi. Guardi siamo come in una casa qualunque. Qualcosa si tiene in casa, qualcosa di prezioso si tiene da qualche altra parte. In ogni caso non posso andare in giro a spiegare dove si trova l'oro della Madonna. Lo metteremo al sicuro».«E anche noi usiamo molti oggetti, come i calici, i candelabri e altri oggetti preziosi nel corso delle nostre cerimonie. Si tratta di pubblici incontri, davanti a centinaia di persone, dove la celebrazione avviene con preziosi che una volta usati vengono poi riposti. Un rito che si ripete da sempre e che è quasi doveroso ripercorrere con gesti e segni che sono propri della funzione religiosa».«Abbiamo saputo che i carabinieri stanno verificando le immagini riprese dalle telecamere e quella è una traccia più che sufficiente per risalire agli autori del furto».«Io metterei la mano sul fuoco che non c'è nessuna implicazione di persone che vivono nella nostra casa, che sono dipendenti del santuario. Tuttavia in una situazione tanto delicata ritengo che sia doveroso attendere il corso delle indagini».«Si tratta di opere d'arte dell'oreficeria che sono state consegnate a noi monaci in segno di profondo amore e rispetto della Madonna. Credo anche che sia abbastanza complesso smerciarle».«Ci sentiamo al sicuro sotto il tetto della casa del Signore, siamo speranzosi che i tutori dell'ordine siano in grado di fare il massimo necessario per arrivare a sbrogliare il bandolo della matassa. So che è difficile ma oro stanno lavorando»«Lo siamo, e se sarà necessario mettere al sicuro parte del nostro oro lo faremo secondo quello che ci dice il buon senso e gli specialisti».«Abbiamo antifurto e telecamere. Qualcosa che riteniamo non sia al sicuro lo mettiamo via, in altri luoghi».«Moltissime, telefonate e mail, anche tutti i padri e gli altri monaci sono stati subissati. Una commovente testimonianza della vicinanza dei fedeli al nostro santuario».«Continueremo a comportarci come sempre. Ci mancherebbe. Hanno un grande significato simbolico».«Io dico che le misure esistevano già. Quindi se qualcuno ha commesso il furto non è solo dovuto ad una negligenza e basta».«Ascolteranno il loro cuore, non me».