Riservata ma anche capace di slanci umani straordinari. Forse rigida, ma quando si trattò di impersonare la maestra di paese in un film sulla sua azienda, non esitò. Occhialini e abbecedario si prestò a recitare davanti alla macchina da presa di Luca Miniero. Con lei anche il padre Armando che si divertì a fare il vecchio pastaio.

C'è un filo fortissimo che lega l'Irpinia al pastificio de Matteis, e lo si vede chiaro e netto nelle testimonianze di affetto di queste ore per la scomparsa di Maria Gabriella De Matteis a 54 anni, l'imprenditrice che ha seguito per un quarto di secolo l'azienda di famiglia da piccolo pastifico con molino, a grande realtà internazionale. Lo si vede nel «patto di fliera» che lega gli agricoltori dell'Alta Irpinia, manche di altre 9 regioni italiane, con lo stabilimento di Flumeri. «La coltivazione del grano è retribuita in modo equo - dicono con orgoglio in azienda-, per ridare fiducia agli agricoltori e incentivare i giovani a proseguire l'attività di famiglia».

«Avevamo un rapporto particolare - dice lo chef che ha fatto da testimonial locale dell'azienda, Mirko Balzano - e con lei abbiano girato l'Europa nelle fiere per costruire un'immagine dell'Irpinia che fosse comprensibile ad un pubblico internazionale. Lei che aveva un gusto per le cose belle, una vera passione per la Francia, riusciva a riportare in ogni allestimento fieristico il gusto main stream e quello della tradizione locale. Alla fine vinceva la sua visione di eleganza, raffinatezza che richiamava immediatamente il progetto di filiera di qualità che aveva perseguito fin dall'inizio dell'impresa paterna».

Al suo rapporto continuo sul territorio irpino, che si traduceva anche sul sostegno alla filiera dell'enogastronomia locale, si aggiungeva il mood internazionale che le derivava dai suoi soggiorni all'estero, dalla sua passione per Nizza e Parigi.

«Sarà ricordata - dicono dall'associazione guidata da Emilio De Vizia - come un grande esempio per l'intelligenza, la gentilezza, l'entusiasmo e la sensibilità che hanno sempre caratterizzato le sue attività».

I colleghi di Confindustria hanno annullato lo scambio d'auguri natalizi programmato per domani.

Il presidente di Confimprenditori Gerardo Santoli ne ricorda le qualità di: «Imprenditrice illuminata, ma soprattutto donna sensibile».

Del ruolo nell'economia della provincia, ma anche della sua capacità di ispirarsi ad elementi caratterizzanti della comunità irpina parla anche il parlamentare di fratelli d'Italia Gianfranco rotondi: «La scomparsa di Gabriella De Matteis Ricci priva l'Irpinia di una professionista e un'imprenditrice concretamente applicata alla speranza di rinascita di questa terra. Averla conosciuta è stato un grande privilegio, e mi viene difficile in questo momento non pensare anzitutto alla grande mamma, moglie e figlia che è stata».

Aggiunge Rotondi: «Raramente un dolore si sente così unanime e collettivo, e questo spero possa consolare minimamente i suoi carissimi familiari e amici di sempre De Matteis e Ricci».

«Andarsene così suona ingiusto. Ci sembra che dietro l'angolo ci siano ancora i sogni incompiuti della nostra adolescenza», dice Giuseppe De Mita che di Maria Gabriella era stato compagno di scuola. «Nelle glorie innocenti di ragazzino - ricorda commuovendosi l'ex parlamentare - c'era anche quella dell'acronimo delle iniziali: GDM. Chissà quale presagio di fortuna pensavo che celasse. Ma non ho avuto alcuna gelosia quando ho scoperto di condividerle con una compagna di classe alle medie: Gabriella De Matteis».

Aveva una formazione universitaria solida, Gabriella, laureata in architettura alla Federico II aveva trasferito questa passione nel lavoro certosino di cura del marchio Baronia: «Oggi gli architetti irpini piangono un grave lutto - dice il presidente dell'ordine, Erminio Petecca - Gabriella De Matteis è stata soprattutto una professionista tenace e determinata, con personalità colta ed elegante, coerente con se stessa e rispettosa dei lavori dei colleghi. Un modello per noi architetti». Stamattina alle 8,45 i funerali nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Avellino.