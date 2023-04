Un evento in continua evoluzione con lo scopo di unire, far crescere e conoscere un territorio a metà strada tra due province. L'Opulentia Festival, il festival della cultura nato nel 2015 a Cervinara per volontà del suo fondatore e direttore artistico, Tommaso Bello, si appresta a varare la sua settima edizione confermando il suo tratto distintivo: smuovere le coscienze della Valle Caudina con l'obiettivo di avviare un profondo rinnovamento sociale, culturale, politico ed economico che spinga anche nella direzione di un contesto unitario di quel territorio.

L'edizione 2022 ha lanciato definitivamente questa impronta culturale: una kermesse con 40 appuntamenti e 180 ospiti distribuiti su diversi comuni. Il tema della denuncia e dell'inchiesta resteranno centrali anche questa estate come quello di alimentare il senso critico delle vicende, il sano pensiero divergente. Ed in questo senso alcune presenze dell'ultima edizione hanno lasciato il segno: Alessandro Di Battista, Luigi De Magistris ed Andrea Scanzi, ma anche la testimonianza della giornalista Franca Angeli o di Franco La Torre in tema di lotta alle mafie.

In ambito più strettamente artistico non sono state da meno le presenze di Pierpaolo Capovilla, Giorgio Canali ed Ettore Bassi. Un punto di partenza che si cercherà di migliorare. La presentazione del cartellone è in programma venerdì 16 giugno. Il primo appuntamento è il 30 giugno. Due le anticipazioni: la presenza di Marco Travaglio e Gad Lerner. «Sono loro i primi due nomi di un cartellone che stiamo definendo in questi giorni» spiega il direttore Tommaso Bello. Spazio incontri, Musica, Teatro, Danza, Fermenti caudini, Spettacolo: saranno queste le sezioni di una manifestazione che si protrarrà fino in autunno. «Continueremo fino ad ottobre. L'ultima parte sarà riservata alle scuole. Nella passata edizione ci siamo accorti che ci è mancato il pubblico dei giovanissimi. Se i ragazzi non vengono da noi, saremo noi ad intercettarli con una serie di iniziative nelle scuole caudine». Opulentia coinvolgerà Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Forchia, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Pannarano, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina. Nonostante le difficoltà iniziali di unire una terra divisa in due province (Benevento e Avellino) con interessi opposti, dove il campanilismo è un ostacolo, Bello non ha mai abbandonato l'idea lanciando un messaggio chiaro e netto di unità.

«Ci proponiamo di tirare fuori le dinamiche positive insite nel contesto territoriale». Ed in questo senso vanno lette le novità progettuali varate come il concorso di poesia CaudiumArs «per cui ci sono arrivate già 500 poesie da tutta Italia», l'Opulentia Contest, il contest musicale gratuito rivolto ai ragazzi volto a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della diffusione della musica inedita con particolare attenzione a coloro che vivono esclusi dai circuiti musicali. Con il progetto museale La valigia di cartone - Museo dell'emigrante c'è l'idea di approfondire il fenomeno dell'emigrazione. Per la mostra I grandi personaggi d'Italia sono stati selezionati 100 grandi personaggi, eterogenei tra loro, che hanno segnato 5000 anni di storia italiana. Ci sarà poi la televisione della manifestazione Opulentia Channel che racconterà i luoghi d'interesse, la musica, il teatro, le associazioni del territorio, gli imprenditori che hanno deciso di scommettere su questo territorio.