CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 10 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul percorso della gara europea relativa all'affidamento del servizio del trasporto pubblico su gomma in Irpinia e Sannio spunta l'ostacolo Sita Sud per l'Air Mobilità. Con il rischio di un'esclusione clamorosa, che non dipende dall'azienda avellinese.