Muore il gatto a soli 5 anni, manifesti funebri nel quartiere

Charly se n’è andato troppo presto. Un gattino di soli cinque anni è morto l’altro giorno nella frazione Bellizzi. Probabilmente a causare il decesso una malattia incurabile.

I proprietari, in memoria del piccolo Charly che avrà donato, ne siamo certi, affetto incondizionato per tutta la sua, purtroppo breve, esistenza, hanno deciso di far stampare dei manifesti funebri affissi poi sia nel quartiere alle porte di Avellino sia in altre zone della città. Sepolto nel Riposo di Snoopy a Baiano, il micio ha lasciato un vuoto incolmabile (solo chi ha un animale può capirlo) nelle persone che lo hanno amato e accudito in questi cinque anni.

«Buon ponte amore micio, resterai sempre nei nostri cuori», è il messaggio scritto sul manifesto. Poi i proprietari invitano tutti a trattare bene gli animali e soprattutto a non abbandonarli: «Amateli sono un dono del Signore». Non è la prima volta che ad Avellino si vedono manifesti del genere, nella precedente occasione erano dedicati a un cane di una famiglia residente nel capoluogo.