Sorpresa in officina, spunta un gatto dal motore di un'auto in panne

Metti un gatto nel motore. Forse non diventerà mai una delle più fortunate campagne pubblicitarie della storia ma di certo è tra le avventure che Maria Teresa e Domenico dell’officina Blu Center di Torrette di Mercogliano, racconteranno a lungo come il più straordinario e prodigioso intervento su un motore.

E già, perché quando è giunta la chiamata di soccorso in officina, mai avrebbero immaginato che il guasto da ricercare aveva occhi, zampe e coda.

A far scattare l’alert è stata una professionista che, nel recarsi a lavoro, ha dovuto fare i conti con l’amara sorpresa dell’auto in panne.

Di far partire la vettura, non c’era verso. Di qui la chiamata al pronto soccorso meccanico.

Inspiegabile la mancata accensione del veicolo finito prudenzialmente in blocco, apparentemente senza motivo. Che si è palesato, solo dopo svariati tentativi, attraverso un delicato miagolio.

Con sorpresa, sia la dottoressa che Domenico, hanno individuato un gatto nel vano motore.

Due grandi occhioni teneri facevano capolino tra la centralina elettronica e la batteria dell’auto: il micio, forse attratto dal tepore, era rimasto incastrato e non riusciva più a saltar via. Ci è voluta tutta la maestria dei meccanici e l'abilità di Maria Teresa per trarlo in salvo e restituire l’auto alla proprietaria.

Alla fine, nonostante il trambusto, la movimentata mattinata a Mercogliano si è chiusa con sorrisi e carezze.

Tutte per Blu. Così è stato battezzato il micino. Divenuto, manco a dirlo, la mascotte dell’officina.