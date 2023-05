«Da’ un calcio all'omofobia», l'iniziativa di Apple Pie che unisce sport e diritti

Continuano le attività dell'associazione Apple Pie: l'amore merita LGBT+ per la lotta contro le discriminazioni di genere e di orientamento sessuale, in attesa della grande manifestazione arcobaleno che si terrà ad Avellino il 10 giugno, l'Irpinia Pride 2023. Dall'idea che lo sport possa essere un mezzo di comunicazione potentissimo, capace di veicolare grandi valori sociali, nasce l'evento promosso dall'associazione LGBT+ avellinese, dal titolo Da’ un calcio all'omofobia, che si svolgerà domani, domenica 21 maggio, alle ore 15:00, presso il Mercurio Sporting Club di Mercogliano.

«Si tratta di un torneo di calcetto misto, al quale prenderanno parte calciatori e calciatrici e, in generale, non soltanto persone appartenenti alla comunità LGBT+ - sottolinea il direttivo di Apple Pie. L'amore per lo sport farà da collante tra tutti i partecipanti, che hanno voluto aderire per manifestare il proprio sostegno alla lotta contro l'omobilesbotransfobia e che, allo stesso tempo, potranno trascorrere dei momenti di sano divertimento.

Sono ben otto le squadre, provenienti da varie zone dell'Irpinia, che si sfideranno in campo per salire sul podio finale».

Quella di domenica, inoltre, sarà anche un'occasione per contribuire, attraverso delle donazioni, alle tante iniziative che l'associazione no-profit sta portando avanti sull'intero territorio provinciale. Da’ un calcio all'omofobia è stato organizzato in collaborazione con il Forum dei Giovani di Mercogliano, rappresentato da Chiara Dello Russo; con l'Asd Mercogliano 1999, di cui Antonio Sarti è presidente; e con il Mercurio Sporting Club di Massimo Manfra, che ha messo a disposizione i suoi spazi a titolo gratuito.