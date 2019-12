Il primo colpo dell'inverno sta battendo forte. E nelle prossime ore neve e gelo potrebbero interessare Avellino. Mentre le istituzioni hanno già predisposto un piano per ridurre al minimo i disagi, la Caritas e la Cgil aprono le porte ai senzatetto. Un'emergenza nell'emergenza quella che interessa le persone senza fissa dimora. Non possono certo bastare coperte di fortuna e cartoni per sopportare un clima sempre più rigido, l'altra notte il termometro è sceso fino a un grado e presto potrebbe andare sotto lo zero.



Quindi la Caritas apre le porte del dormitorio annesso alla mensa dei poveri «Antonio Forte» di via Morelli e Silvati aumentando i posti letto a disposizione: «Qui è come se fossimo sempre in emergenza - afferma don Vitaliano Della Sala, vice direttore della Caritas e parroco nel borgo di Capocastello -. I venti posti letto che mettiamo a disposizione nel nostro dormitorio sono occupati tutte le notti». Dunque, «per far fronte a questa ondata di gelo e neve, ci siamo attrezzati diversamente, adattando la sala conferenze con sacchi a pelo e brandine in modo da poter accogliere altre persone che in questo momento non hanno un posto dove andare a dormire».



A loro, «agli invisibili», il religioso, da sempre in prima linea al fianco dei diseredati, rivolge un appello: «Venite alla mensa dei poveri troverete un pasto caldo e un letto». Poi aggiunge: «È probabile che chi vive in strada non possa essere raggiunto da questo appello, quindi dico a tutti gli avellinesi: se vedete persone che dormono in mezzo alla strada cercate di avvicinarli e portateli da noi. Altrimenti allertate la polizia municipale o la Caritas». Farà la sua parte come ogni anno anche la Cgil irpina. Il segretario generale Franco Fiordellisi sostiene: «Con il primo grande freddo che colpirà l'Irpinia forte è il timore per i disagiati e senzatetto che vivono in città e nel suo interland». E l'attenzione è rivolta in particolare ai migranti: «Temiamo osserva Fiordellisi che a fronte dei decreti sicurezza ci possano essere varie persone che pur con permessi di soggiorno temporaneo non potendo più stare nei centri di accoglienza siano all'addiaccio. Viste le difficoltà storiche e i ritardi del Piano di zona sociale e la sistemica carenza dei sistemi di protezione in città possano ripresentarsi problemi per i senza tetto». Di qui, l'apertura della sede di via Padre Paolo Manna: «Come Cgil nel passato abbiamo aperto la sede ai senza tetto e comunque collaboriamo con altre associazioni di assistenza in particolare la Caritas, ci auguriamo che il Comune abbia predisposto adeguati spazi e alloggi per i più poveri e senza fissa dimora».



Un pensiero ad Angelo Lanzaro morto di freddo nel giorno dell'Epifania del 2017: «La vicenda di Angelo, ritrovato cadavere nel Mercatone, è sempre un forte richiamo a essere disponibili e predisporre per tempo quanto utile e possibile per proteggere le vite umani, degli ultimi, così come il dramma che stanno vivendo i migranti e che non riusciamo a risolvere. Quindi l'auspicio è che l'amministrazione comunale abbia un chiaro ed efficiente piano di protezione».