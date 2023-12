Passione ed impegno per la valorizzazione del territorio hanno consentito a Ida Gennarelli, archeologa, Soprintendente ai Beni Artistici ed al Paesaggio in pensione a Santa Maria Capua Vetere, di portare alla luce testimonianze importanti della storia irpina e non solo. Attualmente, continua a collaborare volontariamente con la struttura casertana, mossa sempre da una grande intraprendenza. Inizia la sua carriera nel 1980, ancora studentessa, nella biblioteca di San Francesco a Serino.

APPROFONDIMENTI A Tufo, un festival invernale del vino Zuchtriegel ad Avellino: «Con i musei, valorizziamo le aree interne»

«Ero molto giovane e dovevamo catalogare i beni ecclesiastici. Iniziai a lavorare con la legge 285 sulla disoccupazione giovanile, insieme ad altri coetanei. Eravamo tutti molto entusiasta. Il terremoto che devastò la nostra provincia avvenne di domenica. Il giorno dopo, tornando in ufficio, trovammo uno scenario terribile, con la biblioteca crollata, i libri sparpagliati a terra. Saremmo morti anche noi in quel frangente».

Cinque anni dopo, con il concorso, Ida Gennarelli diventò funzionario archeologo alla Soprintendenza di Avellino.

«Ho lavorato con Gabriella Pescatori, una figura esemplare per il suo rigore scientifico. Intanto, avevo iniziato la mia attività in Irpinia, a Montecalvo, Ariano, Mercogliano, dove poi aprimmo il Museo Diocesano».

Ha conosciuto il Soprintendente De Cunzo, in Irpinia nel periodo del sisma?

«No, con lui ho fatto delle mostre. Ho lavorato con Werner Johannowsky, un grande nome della cultura internazionale. In quel periodo, ero anche presidente del Circolo Lega Ambiente, membro della segreteria regionale, prima di approdare al direttivo nazionale. Vivevo le mie esperienze con grande entusiasmo, perché contribuivamo alla tutela dei centri storici, del paesaggio, dell'ambiente». Com'era lo stato dei beni culturali quaranta anni fa?

«Diverso da quello attuale. L'interesse verso il nostro patrimonio culturale è venuto fuori dalla perdita delle nostre radici, delle identità storiche. Dopo il terremoto, con gli scavi, ci siamo appropriati di centri abitati sotterranei, che conoscevamo solo attraverso i documenti».

Cosa pensa di aver dato all'Irpinia?

«La mia vivacità e la mia dedizione al lavoro. Ho aperto tre musei: il Pleag a Frigento, dedicato all'Appia ed al Grano, il Museo a Greci ed il Museo del Castello a Mercogliano».

Qual è l'iniziativa che ricorda con orgoglio?

«L'apertura, nel 2009, del Castello Longobardo della città, avvenuta nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. Pensavamo di avere centinaia di visitatori, invece, furono migliaia. Prima di andare a Santa Maria Capua Vetere ho lavorato ad Avella. Con l'amministrazione guidata dall'allora sindaco Domenico Biancardi abbiamo svolto un lavoro eccellente. In quel periodo, abbiamo rinvenuto il ceppo abellanum, con una iscrizione in lingua osca. Quando c'è una collaborazione tra le istituzioni, la comunità si giova del lavoro comune».

Che tipo di pubblico visita i nostri musei?

«Un pubblico attivo, desideroso di apprendere. Oggi, le istituzioni museali sono meta anche di bambini, che si appassionano alla storia ed all'arte. A Santa Maria Capua Vetere, ad esempio,abbiamo realizzato la prima ludoteca nazionale per minori in condizioni di povertà educativa. E' stato un successo. I bambini imparavano e giocavano, trasferendo il sapere anche alle loro famiglie. E' stata un'esperienza davvero commovente».

In cosa è impegnata attualmente?

«Abbiamo appena consegnato un rilievo dell'Anfiteatro Campano a Roma, che sarà esposto al Colosseo. Inoltre, abbiamo realizzato delle mostre in Cina, per promuovere il nostro patrimonio culturale».