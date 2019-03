CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 16 Marzo 2019, 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a GesualdoMichele D'Adamo l'artigiano che ha perso la vita nella deflagrazione del materiale esplosivo che aveva stoccato nel suo deposito, è stato sbalzato via dall'onda d'urto morendo sul colpo. Gravi lesioni interne che lo hanno immediatamente portato al decesso.La ricostruzione dei minuti precedenti alla tragedia è nelle mani degli inquirenti. D'Adamo probabilmente stava entrando nel capannone in pietra e lamiera quando è avvenuta l'esplosione. Qualcosa probabilmente gli ha fatto comprendere che stava per accadere l'irreparabile, tanto che è riuscito ad arretrare senza entrare, facendo un passo in avanti, all'interno del piccolo edificio.Forse il ronzio della corrente, forze il rumore di scintille che si erano propagate da un interruttore difettoso, lo hanno messo in allarme. Spostandosi all'indietro, tuttavia, non è riuscito ad evitare il tremendo colpo dello spostamento d'aria che l'ha ucciso letteralmente schiacciandolo un muro laterale. Dove è stato trovato dai soccorritori. La struttura di mattoni e pietra che custodiva il materiale e i mortai ha contenuto probabilmente la deflagrazione che si è sviluppata verso l'alto. Infatti e proprio il tetto dell'edificio appariva la parte più vulnerabile della struttura, ed è stato quel labile tappo che non ha contenuto l'esplosione a fare da sfogo, le mura hanno poi ceduto sotto la forza d'urto e sono state «sparate» come, grossi proiettili a frammentazione, in un raggio di decine di metri intorno al capanno.