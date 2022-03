Getta la cocaina dal finestrino, scoperto e catturato

Si accorge dei carabinieri e getta la droga dal finestrino, ma viene scoperto e arrestato. I militari della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli, hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 37enne di Contrada. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo nell’abitato di Montoro, quando ha notato che l’uomo, alla vista della gazzella, ha gettato un involucro nel maldestro tentativo di disfarsene prima dell’eventuale perquisizione. L’azione non è sfuggita agli occhi dei carabinieri che hanno prontamente recuperato l’involucro, contenente 11 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di rinvenire ulteriori quantità di hashish e marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro insieme alla somma di 120 euro.