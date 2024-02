Il muro di gomma intorno al sistema della musica comincia a rompersi. L'esternazione di Sangiovanni, il suo annuncio di rinviare sia l'uscita del nuovo album che i prossimi impegni live per prendersi cura della propria salute mentale non è passato inosservato, determinando la solidarietà di diversi colleghi.

Ma c'è chi ha voluto vuotare il sacco con un'analisi approfondita su quello che è oggi il mondo della discografia.

Gianluca Picariello in arte Ghemon, lui che da Avellino ha costruito il suo percorso artistico, non senza sacrificio, ha voluto squarciare il muro di omertà sui propri canali social: «Nessuno parla per paura di ritorsioni, per non passare come quelli frustrati che non hanno un pezzo della torta o peggio ancora a venire esclusi. Ho sempre preferito sorvolare o incassare con stile. Ho molto rimandato, pensando a come sarei passato se avessi scritto una cosa così. Mi va bene passare per qualsiasi cosa tranne che per quello che non ha parlato quando era il momento. Abbiamo bisogno dei dischi di un altro Tenco, non del suo tragico finale. Lo dico perché magari potevo essere io se non avessi tenuto botta».

Ghemon snocciola il suo pensiero: «L'industria musicale attuale promuove un modo di pensare ed agire inquinato dal culto dei numeri e dei sold out che sta determinando più danni di quelli che il pubblico può vedere. Risultati che nascondono un mondo di bugie e false aspettative in cui, purtroppo a rimetterci, sono un sacco di ragazzi».

Dalla rete, che magari dà possibilità di emergere, si finisce nella rete di un mondo che detta le sue regole e vuole tutti omologati e non pensanti: «Sistematiche sono pratiche e frasi volte a smontare, se non a distruggere, l'autostima dell'artista per poterlo ridurre a materia senza certezze e perciò più plasmabile. Spesso si tratta di ragazzi giovanissimi che non sono strutturati per tenere botta a certi colpi. Secondo la società delle performance, l'unico modo per resistere e stare al gioco è indossare l'abito che è stato scelto per tutti, perché quello funziona già. Ed ecco che sacrifichi la tua identità: l'uniformità rassicura il cliente ed il conto economico».

Numeri e produzione seriale, artisti come polli di allevamento calati nell'arena ed abbandonati un attimo dopo che i numeri non funzionano più: «Molti pensano di poter essere recezione in quel mondo ma l'eccezione non esiste». È una situazione pronta ad esplodere: «Tanti sono emotivamente a pezzi. Se non fai quei numeri, non "hai fallito", ma "sei fallito". Per loro è lavoro ed a fine giornata finisce. Per te è la vita e viene a dormire con te. Ti fanno pensare che è finito tutto lì e tu non sai che puoi perseguire il tuo successo in mille altri modi che non è andare a Sanremo con il disco zeppo di featuring a tavolino o entrare nella playlist editoriale. Le vie sono mille altre ma non sono spianate. Piuttosto che piangere perché quel grembiulino non ti sta, a un certo punto impari a cucirti un vestito da solo».

Un po' quello che ha fatto Ghemon con l'ultimo progetto live a metà strada tra concerto e stand-up comedy proponendo live pezzi inediti: «Ho sempre difeso la mia creatività prendendone i meriti e pagandone anche molte conseguenze. Da diverso tempo sono totalmente indipendente. Significa che non ho manager, etichetta, editore». Il messaggio ai giovani artisti è forte e chiaro e ci ricorda quel brano di Masini: «Verranno i capelli bianchi, la pancia ed i reumatismi. I numeri saranno un lontano ricordo. Rimarrà quanto sei riuscito a restare te stesso attraverso i cambiamenti e non quanto ti sei adattato a quel sistema. Stammi a sentire: mandali a quel paese».