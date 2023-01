E' arrivata in ospedale con una profonda ferita da taglio all'addome e in gravi condizioni. E' mistero sul ferimento di una ragazza di 20 anni di Taurano, trasportata d'urgenza dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Qui, si trova ora ricoverata in prognosi riservata, anche se non corre pericolo di vita. E' stato interessato anche il fegato. E ciò ha determinato la necessità di sottoporre la giovane a un delicato intervento chirurgico. L'operazione è perfettamente riuscita. I medici, comunque, restano prudenti e la tengono sotto stretta osservazione per scongiurare qualsiasi ulteriore conseguenza.

Sono stati proprio i sanitari del nosocomio di Nola ad allertare la Polizia, in considerazione della ferita sospetta. Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato di Lauro. Gli uomini del vicequestore Elio Iannuzzi si sono messi subito all'opera per cercare di chiarire il mistero, informando la Procura della Repubblica. I poliziotti hanno già ascoltato i familiari della ragazza per cercare di capire cosa sia accaduto. Secondo la loro versione, la ventenne si sarebbe ferita in casa.

Un incidente domestico le avrebbe provocato quel taglio profondo all'addome. Gli agenti stanno cercando riscontro rispetto a tale racconto e, al momento, non escludono alcuna ipotesi. Compreso che il fatto possa essere avvenuto altrove. Le investigazioni vanno avanti a ritmo serrato e spaziano a trecentosessanta gradi.

A breve, non appena le condizioni di salute lo permetteranno, dovrebbe essere sentita la stessa ragazza. La sua versione potrebbe fare luce su ogni aspetto della vicenda che ha messo in allerta l'intera comunità di Taurano.

La giovane, dunque, si sarebbe ferita in casa. Quando si sarebbe verificato il fatto, almeno stando a quanto emerso in questa prima fase delle investigazioni, pare che nell'abitazione ci fosse solo la mamma. Quindi, la corsa verso il pronto soccorso dell'ospedale di Nola, dove la ventenne è stata presa in carico dai medici che hanno subito compreso la gravità della situazione. Una volta stabilizzata ed eseguiti tutti gli accertamenti diagnostici del caso, è stata sottoposta all'intervento chirurgico in considerazione del fatto che la lesione aveva interessato il fegato. I medici, come da prassi, hanno allertato la Polizia per illustrare la vicenda. Di qui, l'avvio delle indagini da parte degli uomini del vicequestore Iannuzzi per chiarire il tutto. In paese si spera in una rapida ripresa della ventenne. Per tutti è stato uno choc quando la notizia ha cominciato a circolare nella comunità. In tanti nell'intero Vallo Lauro hanno voluto fare sentire la propria vicinanza alla famiglia della ragazza che sta vivendo momenti di forte apprensione.