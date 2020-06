Gianluca Festa rinnova il suo patto con Avellino. Lo fa con quello che lui stesso definisce «il più grande piano della storia della città». Fondi e annunci, in alcuni casi mirabolanti, nel giorno in cui ricorre il primo anniversario della vittoria al ballottaggio che lo ha posto al vertice dell'amministrazione comunale. Ma è anche un modo per provare a lasciarsi alle spalle le furenti polemiche sulla notte folle di sabato 30 maggio. «Un anno fa abbiamo vinto una battaglia epocale contro un sistema di potere che per 40 anni ha soffocato la nostra città. Chi sperava che succedesse qualcosa stia sereno, non ci fermerà nessuno. Ecco il piano per la svolta». Per un capoluogo stremato anche economicamente dal lockdown del Covid 19, c'è una cifra oggettivamente senza precedenti a favore delle fasce deboli: «Otto milioni e mezzo di euro dice il sindaco dai fondi del Piano di zona. Un impegno vero per anziani, diversamente abili, malati psichiatrici, e poveri. Azioni che porteranno grande giovamento a chi oggi è in difficoltà». Si tratta dell'intera programmazione 2018, appena approvata. E poi un bonus economico comunale: «Altri 377.000 euro di fondi interni fa sapere il sindaco saranno messi a bando per erogare una somma a chi si trovi in difficoltà, ad esempio perché ha contratto debito. Agiremo assicura - con grande trasparenza». Nei primi 2 annunci, ci sono già 9 milioni di euro. Il primo cittadino però assicura che «non è un libro dei sogni, bensì un piano coperto all'interno di un bilancio che finalmente ha un'anima». Dormitorio comunale, centro antiviolenza e farmacia sociale sono le tre strutture che Festa promette «in tempi rapidi» alla città.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma la svolta evocata dal sindaco dovrà passare anche per alcuni atti fortemente simbolici: dall' «acquisizione della Torre dell'orologio, oggi del Demanio, al trasferimento dell'ente nella sede storica di Palazzo De Peruta». Alla voce «vivibilità», Festa rilancia invece il suo impegno sulle grandi incompiute e sui contenitori vuoti. «Ex Gil, Tunnel e piazza Castello saranno consegnati entro la fine i quest'anno. E' una gran bella notizia per la città - riflette e noi la trasformeremo in realtà». In tema di opere pubbliche, c'è anche «l'eliminazione delle barriere architettoniche». E non manca l'ennesimo annuncio sugli alloggi. Stavolta ci sono importanti incentivi del Governo: «Col sisma bonus in due anni realizzeremo l'abbattimento e la ricostruzione delle case comunali più fatiscenti e dei vecchi prefabbricati». Presto dovrebbe cambiare profondamente anche il sistema dei parcheggi in città: «La giunta riferisce il sindaco ha approvato la proposta di project financing per l'informatizzazione degli stalli cittadini». In pratica, tutti i parcheggi a strisce blu saranno numerati e dotati di un sensore per il controllo della sosta. «Si tratta di un grande intervento, a tratti rivoluzionario rivendica Festa che ci darà sicurezza economica e prospettiva». Non ci sarà bisogno dei vigili per elevare le contravvenzioni. Scatteranno in automatico: «Chi farà il furbo sarà pescato e sanzionato». Nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicato il relativo bando. In questo novero rientra un altro progetto che Festa si dice intenzionato a realizzare al più presto: «Abbiamo in mente un impianto di risalita che, dal parcheggio del teatro «Gesualdo», porti direttamente alla piazzetta del Duomo. Lì ricorda l'attivazione della Ztl ha creato diversi problemi». Quindi l'ambiente. Il sindaco evita qualsiasi riferimento al tema cruciale degli sforamenti, che vedono Avellino fuori legge già da aprile, ed annuncia le prossime misure: «Partiremo subito col bike sharing e le piste ciclabili. Ma con l'assessore Buondonno rivedremo anche la mobilità cittadina». Rivendica poi la pubblicazione del bando per la bonifica del Rio San Francesco, e annuncia una nuova vocazione per il Parco Santo Spirito, tuttora chiuso, grazie alla sistemazione delle sponde del «Fenestrelle». «Faremo in modo che vi si possano svolgere attività ricreative e ludiche. Abbiamo 120.000 metri quadrati di verde pubblico. ricorda Finalmente, passeggiandovi all'interno, potremo vedere il fiume». Immancabile un passaggio sull'area dell'ex Isochimica. Festa promette di «completare entro quest'anno» i lavori del secondo lotto di bonifica e «condividere con la città la riconversione di quella zona per rilanciare lo sviluppo di Borgo Ferrovia».