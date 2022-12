Mentre Provincia e Ato rallentano sulla cessione di IrpiniAmbiente, propedeutica al ciclo integrato dei rifiuti, il Comune di Avellino accelera sulla gara che individuerà il partner privato della società mista alla quale sarà affidato il servizio di raccolta e spazzamento nel suo sub ambito distrettuale. Nella serata di ieri il sindaco Gianluca Festa ha illustrato le novità che partono dalla ratifica degli atti in consiglio comunale. Tra venerdì e sabato prossimi afferma il primo cittadino approveremo in assise i documenti tecnici prodotti dagli uffici e la costituzione della società mista alla quale sarà affidata la gestione del servizio.

Il nuovo soggetto avrà un capitale sociale di 100mila euro che sarà partecipato al 51% dal Comune e al 49% dall'azienda del settore che si aggiudicherà la gara ad evidenza europea. Mentre il cda sarà costituito da 5 membri, 3 risponderanno all'ente e 2 al privato. Entro la fine dell'anno saremo pronti, poi i tempi necessari alla pubblicazione del bando e via libera all'assegnazione per cercare di cominciare in primavera. E ancora: L'importo a base di gara sarà 9,9 milioni di euro, sul quale i partecipanti applicheranno il loro ribasso. Dunque, confermo prosegue la fascia tricolore - che già di partenza lo stesso servizio attualmente fornito da IrpiniAmbiente per 11 milioni e 250mila euro (oltre 1,2 mln per lo smaltimento dell'indifferenziato) sarà proposto a un prezzo decisamente inferiore: tra il 12% e il 15% in meno.

Il risparmio, comunque, per Festa non è l'unico punto a favore del Sad: Con il nostro soggetto gestore si potrà anche modellare il servizio sulle esigenze della comunità, con interventi di pulizia e raccolta più puntuali e magari l'utilizzo di mezzi elettrici. La città è sporca e la certezza di ottenere una migliore performance ad una cifra più bassa dimostra che è giunto il momento di cambiare. Anche al posto dell'Ato, d'altra parte, avrei scelto una società mista per rendere il sistema più efficiente. Il partner privato affiancherà il Comune per 15 anni. Intanto, Festa ribadisce che Palazzo di Città non ha debiti con IrpiniAmbiente e si assume l'impegno di realizzare a stretto giro l'isola ecologica. In mattinata, nel frattempo, si era consumato il terzo incontro tra Provincia e Ato. Ma la trattativa si era arenata di fronte a questo interrogativo: gli impianti di trattamento che fanno ancora capo agli ex consorzi dei rifiuti in liquidazione possono essere ceduti direttamente all'ente d'ambito o devono passare per il tramite di Palazzo Caracciolo? Da qui l'istanza rivolta alla Regione Campania che, interpretando la sua stessa legge in materia, la 14 del 2016, dovrà indicare il percorso da seguire.

Intanto, il tavolo operativo è stato aggiornato a dopo l'Epifania. Al confronto tra i presidenti dei due enti, Rizieri Buonopane e Vittorio D'Alessio, sulla dirimente questione della cessione delle quote aziendali di IrpiniAmbiente spa, erano presenti per la Provincia anche la segretaria Brunella Asfaldo e il Capo di Gabinetto, Franco Addeo che ha verbalizzato i punti salienti dell'incontro, mentre per l'Ato i consiglieri Francesco Masi e Luigi Cella, oltre al direttore generale Anna Rosa Barbati. Al tavolo, poi, anche Vincenzo Sirignano e Felicio De Luca, i liquidatori dei due Cosmari, Av1 e Av2, dalle ceneri dei quali è sorta la società in house di via Cannaviello, e l'amministratore unico della stessa, Claudio Crivaro. Sotto i riflettori, dunque, la stazione di trasferenza di Flumeri e l'impianto di compostaggio di Teora, oltre ad altre strutture e immobili che rientravano nel patrimonio degli ex consorzi, come due appartamenti ad Ariano. Mentre sullo Stir di Pianodardine e la discarica di Savignano, di proprietà della Provincia, sono state già effettuate tutte le valutazioni necessarie. Appena avremo un quadro chiaro dice Buonopane - convocherò il Consiglio provinciale che dovrà decidere sul valore accertato della società e dell'azienda. Il tema, qualunque sia la formula, è chi paga la Provincia, non avendo l'Ato autonomia finanziaria. Del resto stiamo parlando di beni pubblici da quantificare nel rispetto dei dettami da osservare davanti alla Corte dei Conti. Dal canto suo, D'Alessio vede il bicchiere mezzo pieno e torna sull'opzione IrpiniAmbiente: Se la cessione della società è totale - spiega - non ci sarà bisogno di costituire una newco. Adesso lasciamo che i tecnici effettuino il loro lavoro e poi, prima dell'assise provinciale, avremo un briefing preventivo. Per fissare i termini non andremo oltre gennaio.