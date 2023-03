Gianluca Festa sindaco di Avellino sotto minaccia: disposta la sorveglianza dinamica

Disposta la sorveglianza dinamica per il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. La decisione è stata assunta dalla prefettura del capoluogo irpino dopo le minacce ricevute dalla fascia tricolore.

Il servizio di tutela è stato deciso in via precauzionale, di concerto con il questore.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare il prefetto Paola Spena e il questore Maurizio Terrazzi per l'attenzione e il supporto ricevuto. «Non mi lascio intimidire», ha sottolineato il sindaco.

Nei giorni scorsi, sul muro esterno dell’ufficio anagrafe del municipio, è comparsa la scritta intimidatoria: «Raccolta di firme per gambizzare Festa». Indagini in corso da parte della Digos per cercare di individuare l’autore.