Mercoledì 31 Ottobre 2018, 18:02

Giocattoli per bambini, accessori elettrici e capi di abbigliamento ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti sono stati sequestrati in Irpinia dai carabinieri delle Compagnie di Mirabella Eclano e Sant’Angelo dei Lombardi. Circa un migliaio i prodotti tolti dagli scaffali di due esercizi commerciali gestiti da cinesi. Per i rispettivi titolari è scattata la denuncia.