Mercoledì 25 Luglio 2018, 07:00

Aspetta il trapianto grazie al più piccolo cuore artificiale al mondo, da un anno vive in ospedale, con la mamma e il papà che si alternano di notte: a turno, uno resta in reparto, l'altro dorme in un istituto religioso, e i ricordi sono quasi tutti in terapia intensiva. Gioia Marano, tre anni, originaria di Montella in Irpinia, si trova al Bambin Gesù: è stata trasferita a Roma da Napoli, perché qui al Sud, nell'unico polo di riferimento, i trapianti pediatrici restano sospesi, e proseguono le riunioni per riavviare le attività e gli accertamenti richiesti dal ministro della salute, Giulia Grillo, che ha incontrato i genitori dei bimbi malati durante la visita al Monaldi. Sono loro, Dafne Palmieri e le altre madri in rivolta, che chiedono una migliore assistenza in città, ad aver organizzato una colletta per aiutare la famiglia in difficoltà economiche, a causa della lunga trasferta. «È ingiusto non potersi permettere si assistere una figlia», dice con dolore e rabbia Giovanni Marano. Storia quasi disperata, quella che il padre della bambina racconta sottovoce, ripercorrendo le tappe del viaggio travagliato: «Iniziato esattamente un anno fa, il 25 luglio, quando andammo al pronto soccorso di Avellino per un sospetto mal di pancia». La diagnosi: miocardiopatia dilatativa. «Quindi, l'immediato trasferimento al Monaldi e poi, il 29 luglio, in elicottero, nella Capitale. In tutti questi mesi», prosegue il papà, «non siamo mai tornati a casa per stare accanto alla nostra bimba, che ha smesso di parlare a seguito di una emorragia celebrale e ha anche avuto due ischemie, più diversi interventi chirurgici, prima dell'impianto da record».